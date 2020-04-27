Дата старта продаж недорогого аналога Mercedes-Benz G-Class

Первые заказы на рестайлинговую версию дилеры начнут принимать в марте нынешнего года.

Китайская компания BAIC поделилась информацией относительно старта продаж обновленного автомобиля Beijing BJ80.

Об этом стало известно в понедельник, 27 апреля.

Внешне в нем несложно разглядеть легендарный немецкий Mercedes-Benz G-Class, однако в более бюджетном исполнении.

Если сравнивать с предыдущей версией, то новинка получила ряд значительных обновлений во внешности, однако сохранила при этом свой стиль.

Из экстерьера выделим большее количество хрома, наличие оригинальных литых дисков с эффектом тонировки, специальный внедорожный обвес, а также возможность двухцветной окраски кузова в максимальной комплектации.

Силовая установка стала мощнее – на смену 2,3-литровому двигателю с отдачей 250 л.с. пришел 3,0-литровый турбомотор с мощностью 280 л.с.

В салоне автомобиля отметим наличие современной мультимедийной системы. Панель приборов решили оставить в аналоговом виде.

Из комфорта отметим наличие премиальной аудиосистемы, а также возможность управления климатом задними пассажирами.