Производство рестайлингового седана Volkswagen Jetta задерживается

В Мексике приостанавливается производство обновленного седана Volkswagen Jetta.

Volkswagen Group решила продлить как минимум до 18 мая приостановку работы на своем заводе в Пуэбле в Мексике из-за продолжающейся пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании в пятницу.

Завод немецкого автопроизводителя в Силао в Мексике также временно остановлен, и компания заявила, что еще не определилась, когда она может возобновить работу.

Возможный перезапуск на обоих заводах будет "постепенным и при строгих гигиенических мерах", говорится в заявлении.

Volkswagen входит в число производителей во всем мире, которые реагируют на резкое падение спроса, а также на проблемы с цепочками поставок после мер общественного здравоохранения, принятых правительствами для обуздания пандемии.

Напомним, что в начале февраля 2020 года немецкий автогигант объявил об официальном старте продаж нового бюджетного кроссовера Jetta VS7.