В сети появились снимки электрического гиперкара Jaguar

Британский Jaguar мог создать свой электрический суперкар еще в 2010 году, когда был представлен концепт-кар с названием X-75.
Тогда прототип был настоящим прорывом – в качестве силовой установки предлагался 1,6-литровый мотор, который работал в тандеме с четырьмя электродвигателями.
К сожалению, перспективный проект так и не пошел в серию. Спустя 10 лет независимый дизайнер решил показать, как бы мог выглядеть гиперкар Jaguar ID-Type сейчас.
Сказать что-то новое о технологиях электрических двигателей сейчас сложно, а вот удивить своим дизайном и аэродинамикой автомобиль может. Именно на этом и был сделан упор.
Машина получила уникальный внешний вид – выделим лицевую часть автомобиля, где находятся едва заметные фары и решетка радиатора. Особое внимание стоит уделит лобовому стеклу, которое получилось высоким и узким.
Боковая часть автомобиля выполнена так, что он кажется подвешенным в воздухе – такой эффект создается за счет больших колесных дисков, а также за счет минимального пространства между шинами и колесными арками.
Особо отметим положение водителя в салоне – за счет низкой посадки он может видеть передние колеса, что поможет на гоночных треках лучше проходить повороты.