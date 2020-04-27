В сети появились снимки электрического гиперкара Jaguar

Ожидать появление такого автомобиля вряд ли приходится, однако посмотреть на него в качестве концепта было бы интересно.

Британский Jaguar мог создать свой электрический суперкар еще в 2010 году, когда был представлен концепт-кар с названием X-75.

Тогда прототип был настоящим прорывом – в качестве силовой установки предлагался 1,6-литровый мотор, который работал в тандеме с четырьмя электродвигателями.

К сожалению, перспективный проект так и не пошел в серию. Спустя 10 лет независимый дизайнер решил показать, как бы мог выглядеть гиперкар Jaguar ID-Type сейчас.

Сказать что-то новое о технологиях электрических двигателей сейчас сложно, а вот удивить своим дизайном и аэродинамикой автомобиль может. Именно на этом и был сделан упор.

Машина получила уникальный внешний вид – выделим лицевую часть автомобиля, где находятся едва заметные фары и решетка радиатора. Особое внимание стоит уделит лобовому стеклу, которое получилось высоким и узким.

Боковая часть автомобиля выполнена так, что он кажется подвешенным в воздухе – такой эффект создается за счет больших колесных дисков, а также за счет минимального пространства между шинами и колесными арками.

Особо отметим положение водителя в салоне – за счет низкой посадки он может видеть передние колеса, что поможет на гоночных треках лучше проходить повороты.