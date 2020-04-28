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В Китае дебютировал обновленный Infiniti QX50

В Китае дебютировал обновленный Infiniti QX50
08:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Infiniti QX50 изготовлен Dongfeng Infiniti Motor Co на заводе Даляня, который производит внедорожник для Китая с апреля 2018 года.

Новая технология ProPilot Assist Tech дебютирует в новом среднеразмерном внедорожнике Infiniti QX50 2020 модельного года, который поступит в продажу на крупнейшем автомобильном рынке в мире в этом месяце.

ProPilot Assist объединяет Lane Keep Assist и технологию Advanced Intelligent Cruise Control для того, чтобы QX50 находился в центре своей полосы движения и оставался на определенном расстоянии от впереди идущего транспорта. Эта система в основном предназначена для расширения возможностей и поддержки водителя во время движения по шоссе.

"Китай является важным рынком роста для INFINITI, и в 2019 году QX50 стал нашим самым продаваемым автомобилем на этом рынке. INFINITI QX50 2020 года выпуска с ProPILOT Assist прибывает в этом месяце, устанавливая новую планку для технологий помощи водителю в премиальном сегменте для наших уважаемых китайских клиентов", — сказал председатель Infiniti Майк Коллеран.

Началась сборка новой модели электрокара Volkswagen ID. Roomzz (Фото)

Чтобы сдержать распространение COVID-19, Infiniti решила представить QX50 2020 года в Китае во время онлайн-мероприятия, организованного местными руководителями. По словам японского автопроизводителя, к прямой трансляции присоединилось около 10 миллионов человек.

ProPilot Assist — одно из многих обновлений 2020 года для QX50 в Китае. Модель также оснащена двигателем VC-Turbo, совершенно новой информационно-развлекательной системой премиум-класса, разработанной специально для Китайской Народной Республики, а также обновленной цветовой палитрой экстерьера.

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Китай, Автомобили, Авто, Новинки авто, Infiniti QX50.
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