Началось сборка новой модели электрокара Volkswagen ID. Roomzz (Фото)

Специалисты компании Volkswagen усилено работают над подготовкой к серийному выпуску новой модели с электрическим двигателем.

Модель Volkswagen ID. Roomzz была представлена автолюбителям в 2019 году, а теперь концерн объявил, что новый электрический кроссовер в скором времени сойдет с конвейера.

Изготовление нового автомобиля началось на заводе SAIC Volkswagen, расположенного в Китае. Автопроизводители показали фотографии кузова серийной версии Volkswagen ID Roomzz 26 апреля, публичное представление концепта кроссовера прошло в 2019 году и концерн - производитель принял решение не затягивать с выпуском новинки.

Габариты электрического кроссовера представлены длиной 4 метра 915 мм, шириной 1 метр 890 мм, высотой 1 метр 760 мм, базой колес 2 метра 965 мм.

Кроссовер оснащен вместительным салоном, по наблюдениям специалистов он просторнее, чем у модели Volkswagen Touareg. Техническое оснащение кроссовера представлено двумя электрическими двигателями с суммарной мощностью 306 лошадиных сил. Электрический кроссовер ID. Roomzz максимально разгоняется до скорости 180 километров в час.

Новый электрический кроссовер отмечается отличными эргономическими характеристиками и до скорости 100 километров в час разгоняется всего за 6,6 секунд. О запасе хода на полной зарядке электромотора компания информации пока не выдает, но знатоки прогнозируют, что показатель полного запаса хода составит 450 километров.

На авторынки кроссовер с электромотором появится с именем ID.6., старт продаж намечен на следующий 2021 год.