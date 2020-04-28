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Apex готовит к выпуску дешевую версию спортивного электрокара AP-0

Apex готовит к выпуску дешевую версию спортивного электрокара AP-0
18:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Британская марка Apex Motors представила полностью электрический спортивный автомобиль под названием AP-0, который увидит свет в конце 2022 года.

Apex, фирма, которая стоит за недавно раскрытым электрическим гиперкаром AP-0 стоимостью 150 000 фунтов стерлингов, в течение следующего десятилетия создаст ряд моделей, выйдя за рамки спортивных автомобилей и добавив в свой модельный ряд более практичные четырехместные автомобили.

В то время как фирмой управляют находящиеся в Гонконге братья Джейсон и Гэри Ленг, ее проектная, инженерная и производственная база находится в Великобритании. AP-0 будет производиться на еще не построенном объекте в Уокинге, графство Суррей, который сможет производить 500 автомобилей в год с 2022 года.

Джейсон Йенг сказал, что Apex планирует открыть в Китае завод, который, вероятно, построит более доступный электрический спортивный автомобиль. Он отметил, что эта модель будет стоить менее 100 000 фунтов стерлингов, и, хотя она будет построена в Китае, она будет спроектирована в Великобритании с использованием той же платформы EV, что и AP-0.

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AP-0 обещает запас хода по циклу WLTP в 515 километров и возможность заряжать до 80% батареи менее чем за 15 минут.

Наряду с растущим ассортиментом спортивных автомобилей, братья Йенг рассказали, что еще одно подразделение компании будет работать над созданием четырехместных моделей, которые должны появится до 2030 года.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Спорткар, APEX.
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