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Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет

Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет
12:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Роскошная кожаная отделка салона Турбо S теперь доступна на более бюджетных версиях спорткара.

Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green.

Опции более дорогих моделей Turbo и Turbo S теперь доступны на нижних уровнях модификаций Carrera, а также предлагаются дополнительные функции помощи водителю. 

Новый пакет опций получил название "930 Leather", что означает, что он отдает дань уважения кожаному интерьеру оригинального 930-го поколения 911 Turbo.

Опциональное легкое и шумоизолированное стекло также теперь будет предложено для более простых комплектаций, обещая снизить шум от дороги и ветра и сэкономить почти 4 кг веса.

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Porsche теперь упаковывает дополнительные функции помощи водителю 911 под этикеткой InnoDrive. Так, предлагается помощь в сохранении полосы движения, а опциональная система подъема передней оси добавляет функцию GPS.

И, наконец, пакет Sport Chrono теперь включает в себя цифровой дисплей калибровочном кластере для температуры шин.

Мы ожидаем, что модели 2021 Porsche 911 поступят в продажу в США в конце этого года.

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Авто, Porsche 911, Новинки авто.
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