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Opel показал электрический фургон Vivaro-e

Opel показал электрический фургон Vivaro-e
09:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Opel сообщает о разработке нового электрического фургона Vivaro-e, в основу которого лег коммерческий автомобиль Vivaro.

Немецкая компания создала электрокар на базе LVC.

В движение модель будет приводиться электромотором мощностью 136 л.с. и 240Нм крутящего момента. Максимальная скорость электрокара составляет 130 км/ч.

Питание электрокара обеспечивает батареи емкостью 50 и 75 кВт/ч в зависимости от модификации. На 80% аккумулятор можно зарядить всего за 30 минут с помощью зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт. Отметим, что грузоподъемность модели составляет 1,2 тонны.

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Кроме того электрокар может буксировать грузы массой до 1 000 кг. Opel Vivaro-e оснащен системой рекуперации кинетической энергии, расширенным набором электронных ассистентов. Первоначально в продажу выйдет фургон Opel Vivaro-e, но позже также появится пассажирская и бортовая версия модели.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Vivaro-e, Фургон Vivaro-e, Opel Vivaro-e.
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