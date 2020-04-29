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Начались продажи нового кроссовера Chery Jetour X70 Coupe

Начались продажи нового кроссовера Chery Jetour X70 Coupe
12:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В максимальной версии покупатели смогут рассчитывать на панорамную крышу, камеры кругового обзора, системы пассивной безопасности и оригинальный дизайн колесных дисков.

Китайский автогигант Chery вывел на рынок новую модель своего суббренда Jetour – речь идет об автомобиле X70 Coupe.

Первые экземпляры поступят к покупателям в среду, 29 апреля.

Jetour X70 Coupe отличается от классического X70, ставшего первой моделью бренда, только экстерьером. Главным отличием станет купеобразная форма кузова.

Габариты автомобиля составляют 4750х1900х1710 при колесной базе в 2 745 мм. Также отметим появление новой решетки радиатора, иную конструкцию бамперов, а также оптику с эффектом тонировки.

Салон автомобиля похож на тот, что мы видели Jetour X70. Из новшеств можно выделить увеличенный размер мультимедийного комплекса, а также более качественные материалы для отделки.

Моторная гамма нового авто будет состоять из двух турбодвигателей. "Младший" имеет объем 1,5 литра и отдачу в 156 л.с. Второй обладает объемом 1,6 литра и мощностью 197 л.с.

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Первый может работать в тандеме с 6МКПП или роботизированной коробкой с таким же количеством передач. Более мощная версия дополняется 7-диапазонной преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод – передний на безальтернативной основе. 

Уже в базовой версии Jetour X70 Coupe получит системы ABS, EBD, цифровую панель приборов, литые 18-дюймовые колеса и возможность запуска двигателя с кнопки.

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