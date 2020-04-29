Компания Audi отказалась от продвинутого автопилота в A8

Новейшая система автономного движения третьего уровня может не появиться на флагманском седане Audi A8.

Немецкий автопроизводитель не сможет омологировать автомобиль для обычных дорог.

От данной технологии могут отказаться из-за законодательных ограничений, которые не позволяют омологировать ни в одной стране мира.

Кроме того, против внедрения данной технологии оказались и корпоративные юристы, ведь в случае аварии вся вина ляжет не на владельца, а на фирму-производителя.

Инновационная система Traffic Jam Pilot относится к третьему уровню автономности, согласно классификации SAE. Система позволила бы Audi A8 двигаться без участия водителя на скоростных магистралях, а также многополосных шоссе, при условии, что движение довольно плотное, а средняя скорость не превышает 60 километров в час.

Также стоит отметить, что технология Audi позволяет полностью убрать руки с рулевого колеса и не требует постоянно смотреть за дорогой. Кроме того, в случае необходимости перехода в ручной режим, система уведомит водителя с помощью звукового сигнала или же замедлит автомобиль вплоть до полной остановки.

Именно технология Traffic Jam Pilot не позволила Audi омологировать автомобиль для использования на дорогах общего пользования.

Также от автопилота третьего уровня отказалась и Volvo, поскольку в компании его посчитали небезопасным, а приоритет в разработке решили отдать более продвинутым комплексам.