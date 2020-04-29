Audi A6 получил гибридную силовую установку

Минувшей осенью на европейский рынок вышел седан Audi A6 55 TFSI e quattro, а теперь к нему присоединился универсал с аналогичными именем и силовой установкой.
Сочетание 2,0-литровой бензиновой турбочетверки и встроенного в семиступенчатый робот электромотора обеспечивает на пике 367 л.с. и 500 Нм.
Полноприводный универсал развивает сотню за 5,7 секунды, а с выключенным ДВС может проехать на одном заряде 51 километр по циклу WLTP – по этим параметрам он лишь немного уступает универсалу. Батарея на 14,1 киловатт-часа заряжается за те же 2,5 часа.
Плагин-гибридный A6 Avant в Германии оценили в 71 940 евро. Это на 3 090 евро больше того, что просят за четырехдверку.
При этом оснащение в обоих случаях богатое: 19-дюймовые диски, матричные фары, спортивная подвеска, спортивные кресла, четырехзонный климат-контроль, пара стайлинг-пакетов.