Audi A6 получил гибридную силовую установку

Еще весной 2019 года Audi анонсировала на Женевском автосалоне линейку подключаемых гибридов, объединенных новым индексом TFSI e.

Минувшей осенью на европейский рынок вышел седан Audi A6 55 TFSI e quattro, а теперь к нему присоединился универсал с аналогичными именем и силовой установкой.

Сочетание 2,0-литровой бензиновой турбочетверки и встроенного в семиступенчатый робот электромотора обеспечивает на пике 367 л.с. и 500 Нм.

Полноприводный универсал развивает сотню за 5,7 секунды, а с выключенным ДВС может проехать на одном заряде 51 километр по циклу WLTP – по этим параметрам он лишь немного уступает универсалу. Батарея на 14,1 киловатт-часа заряжается за те же 2,5 часа.

Плагин-гибридный A6 Avant в Германии оценили в 71 940 евро. Это на 3 090 евро больше того, что просят за четырехдверку.

При этом оснащение в обоих случаях богатое: 19-дюймовые диски, матричные фары, спортивная подвеска, спортивные кресла, четырехзонный климат-контроль, пара стайлинг-пакетов.