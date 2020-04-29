Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину", один военный получил травму
ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину", один военный получил травму
Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Audi A6 получил гибридную силовую установку

Audi A6 получил гибридную силовую установку
20:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Еще весной 2019 года Audi анонсировала на Женевском автосалоне линейку подключаемых гибридов, объединенных новым индексом TFSI e.

Минувшей осенью на европейский рынок вышел седан Audi A6 55 TFSI e quattro, а теперь к нему присоединился универсал с аналогичными именем и силовой установкой.

Сочетание 2,0-литровой бензиновой турбочетверки и встроенного в семиступенчатый робот электромотора обеспечивает на пике 367 л.с. и 500 Нм.

Полноприводный универсал развивает сотню за 5,7 секунды, а с выключенным ДВС может проехать на одном заряде 51 километр по циклу WLTP – по этим параметрам он лишь немного уступает универсалу. Батарея на 14,1 киловатт-часа заряжается за те же 2,5 часа.

Компания Audi отказалась от продвинутого автопилота в A8

Плагин-гибридный A6 Avant в Германии оценили в 71 940 евро. Это на 3 090 евро больше того, что просят за четырехдверку.

При этом оснащение в обоих случаях богатое: 19-дюймовые диски, матричные фары, спортивная подвеска, спортивные кресла, четырехзонный климат-контроль, пара стайлинг-пакетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Audi, Авто, Audi A6.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Гороскоп на май: эти знаки Зодиака ждет успех
05 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оружейный экспорт 2020: &quot;Укроборонпром&quot; снизил планы по наращиванию
"Укроборонпром" снизил финансовые планы на 2020 год
Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь