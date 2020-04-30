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CoolOn: в Украине представили первый электрогрузовик

CoolOn: в Украине представили первый электрогрузовик
03:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Facebook

Украинские инженеры представили первый в стране электрогрузовик CoolOn.

Украинские инженеры из компании Murmuration Technology представили первый в стране электрогрузовик CoolOn. Об этом говорится в сообщении главы компании Виталия Брызгалова на его странице в Facebook.

Разработчики из Кривого Рога, компания Murmuration Technology, планируют установить на CoolOn электродвигатель без магнитов в статоре — это позволит в три раза снизить стоимость устройства. Этот двигатель в качестве эксперимента установили на старый микроавтобус Peugeot J9, назвав машину Murmurtesla.

Планируется, что длина CoolOn составит 5 м, ширина — 1,7 м, высота — 2,1 м. Электрогрузовик получит литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 40 кВт, что обеспечит автомобилю запас хода в 200 км. При этом модульная батарея позволит увеличить необходимую емкость аккумулятора в зависимости от требования заказчика.

При этом вместо грузового отсека в машине может быть установлен манипулятор для различных работ, в том числе контейнеры для сбора мусора или ремонтная вышка.

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Разработчики отмечают, что электрогрузовик CoolOn будут собирать из украинских комплектующих. Дата поставки грузовика пока не раскрывается, как и возможная его стоимость.

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Электромобиль, Грузовик, Murmuration Technology, CoolOn.
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