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Спустя 4 года: Lucid впервые показал серийную версию Air

Спустя 4 года: Lucid впервые показал серийную версию Air
13:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Lucid Motors находится на пороге своего дебюта с полностью электрическим седаном Air.

3,5 года назад Lucid Air появился в качестве многообещающей концепции, благодаря которой очень молодой бренд надеется завоевать долю рынка Tesla Model S. Air будет роскошным и ультрасовременным седаном с электроприводом и с необходимыми гаджетами на борту.

Хотя Air, представленный в 2016 году, все еще был концептуальной версией, Lucid не идентифицировал автомобиль как таковой. Тем не менее, тизер производственной версии появился в начале этого года, поэтому в работах, похоже, произошли некоторые изменения.

Теперь вместе с фотографией Air, который выглядит немного иначе, Lucid объявляет об открытии журналов заказов для Air на Ближнем Востоке. Поэтому, вероятно, перед нами наконец-то серийная версия.

Как можно видеть на тизере, Air демонстрирует небольшую разницу с концепт-каром. Кажется, что есть немного измененный передний бампер и меньшее количество светодиодов, а в остальном Air практически не отличить от уже известной машины. Поскольку премьера была запланировано на этот месяц, перед нами, вероятно, окончательная форма.

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С Air амбициозная американская компания надеется не только предложить роскошную альтернативу Tesla Model S, но хочет конкурировать даже с такими автомобилями, как Mercedes S-Class и BMW 7 Series. Такие элементы, как пневматическая подвеска, полуавтономное вождение и роскошный интерьер из высококачественных материалов, должны поднять Air до этого уровня.

Запас хода около 600 километров, разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, максимальная скорость 320 км/ч, а также ожидаемая стартовая цена Lucid Air в 60 000 долларов очень впечатляет.

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Автомобиль, Авто, Lucid Air, Lucid.
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