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Старт производства электрогрузовиков Tesla Semi перенесли на 2021 год

Старт производства электрогрузовиков Tesla Semi перенесли на 2021 год
04:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Производство Tesla Semi перенесли на 2021 год.

Компания Tesla Илона Маска перенесла доставки первого электрического грузовика Semi на 2021 год.

Об этом сказано в письме компании своим акционерам, сообщает портал Teslarati.

"Хотим вам сообщить о переносе первых доставок Tesla Semi на 2021 год", - говорится в письме.

Как сообщает портал, ранее компания Илона Маска заявила о производстве определенного количества электрогрузовиков во втором полугодии этого года.

Вероятно, отсрочка связана с пандемией коронавируса. Из-за вспышки коронавируса компания закрыла заводы в США, и поэтому не успеет достичь собственных целей вовремя.

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Отмечается, что Tesla уже имеет около двух тысяч заказов на автомобиль Tesla Semi, который может проехать без подзарядки 644 км.

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Грузовик, Семьи, Tesla, Илон Маск.
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