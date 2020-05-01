Старт производства электрогрузовиков Tesla Semi перенесли на 2021 год

Производство Tesla Semi перенесли на 2021 год.

Компания Tesla Илона Маска перенесла доставки первого электрического грузовика Semi на 2021 год.

Об этом сказано в письме компании своим акционерам, сообщает портал Teslarati.

"Хотим вам сообщить о переносе первых доставок Tesla Semi на 2021 год", - говорится в письме.

Как сообщает портал, ранее компания Илона Маска заявила о производстве определенного количества электрогрузовиков во втором полугодии этого года.

Вероятно, отсрочка связана с пандемией коронавируса. Из-за вспышки коронавируса компания закрыла заводы в США, и поэтому не успеет достичь собственных целей вовремя.

Отмечается, что Tesla уже имеет около двух тысяч заказов на автомобиль Tesla Semi, который может проехать без подзарядки 644 км.