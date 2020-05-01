Что интересного: Volkswagen рассекретил новые детали о кроссовере Nivus

Представители немецкой компании поделились подробностями о своей новинки.

Новый кроссовер Volkswagen Nivus получит мультимедийную систему VW Play, а также эксклюзивный маркет приложений. Информационно-развлекательная система оснащена 10,1-дюймовым дисплеем.

Кроме того новинка получила виртуальную "приборку". Сообщается, что Volkswagen Nivus не получит физических клавиш мультимедиа, а все будет происходит путём касания. Стекло дисплея отличается особой прочностью, а его разрешение составляет 1540х720 пикселей.

Отмечается, что новая система имеет 2 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, а также доступно до 10 Гб встроенной памяти. Встроенной сим-карты нет, но возможен доступ к Сети с помощью Wi-Fi или смартфона.

Также представители компании сообщают, что кроссовер является первым автомобилем, который создан внутри страны и получил технологию беспроводного сопряжения мультимедиа со смартфоном.