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Немного изменится: BMW 4 серии станет гибридом

Немного изменится: BMW 4 серии станет гибридом
11:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания BMW объявила о выходе на финальную фазу ездовых испытаний купе 4 серии второго поколения.

Немцы раскрыли некоторые технические характеристики версии M440i xDrive, которая расположится на ступень ниже M4

Собственно, такая модификация получит 374-сильную рядную "турбошестёрку" и 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне. Он питается от 48-вольтовой сети.

В состав силового агрегата также входит восьмиступенчатый "автомат". Привод — полный с муфтой подключения передней оси и электронноуправляемым дифференциалом сзади.

"Четвёрка" будет на 57 миллиметров ниже соплатформенного седана BMW 3 серии (1385 мм), а центр тяжести купе опустят на 21 мм. Для увеличения жёсткости кузова под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески появились дополнительные усилители.

Уже известно, когда появится модернизированный BMW 2-Series Coupe

Заднюю колею модели расширят на 23 мм, а отрицательный угол развала передних колёс увеличат ради улучшения управляемости.

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Автомобиль, BMW, Авто, Гибрид, BMW 4.
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