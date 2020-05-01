Немного изменится: BMW 4 серии станет гибридом

Компания BMW объявила о выходе на финальную фазу ездовых испытаний купе 4 серии второго поколения.

Немцы раскрыли некоторые технические характеристики версии M440i xDrive, которая расположится на ступень ниже M4

Собственно, такая модификация получит 374-сильную рядную "турбошестёрку" и 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне. Он питается от 48-вольтовой сети.

В состав силового агрегата также входит восьмиступенчатый "автомат". Привод — полный с муфтой подключения передней оси и электронноуправляемым дифференциалом сзади.

"Четвёрка" будет на 57 миллиметров ниже соплатформенного седана BMW 3 серии (1385 мм), а центр тяжести купе опустят на 21 мм. Для увеличения жёсткости кузова под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески появились дополнительные усилители.

Заднюю колею модели расширят на 23 мм, а отрицательный угол развала передних колёс увеличат ради улучшения управляемости.