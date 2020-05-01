Хэтчбек Honda Jazz будет с новой подушкой безопасности (Фото)

Впервые супермини бренда Honda будут иметь значок Jazz e.

У новой модели Honda Jazz 2020 года имеются дополнительные подушки безопасности, которые находятся между передними сиденьями для того, чтобы пассажира не пострадали при столкновении.

Данный хэтчбек впервые был представлен в рамках автосалона, который проходил в Токио в прошлом году, а также на европейском мероприятии в Амстердаме.

Впервые супермини бренда Honda будут иметь значок Jazz e. Отметим, что это не единственный японский супермини, который предлагает гибридную установку.

Новый модельный ряд марки появится в продаже на рынке Европы в середине этого года. Honda Jazz стал гибридом в предыдущих поколениях, однако будет серьезным решением компании использовать только данную трансмиссию.

Известно, что новая линейка будет стоить от 18 980 фунтов.