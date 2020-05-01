На продажу выставлен уникальный выставочный Ferrari F50 (Фото)

Легендарный Ferrari F50 участвовал во Франкфуртском автосалоне в 1995 году.

Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги Ferrari F50 почти без пробега, который на Франкфуртском автосалоне 1995 года был частью экспозиции. Сразу после выставки машину приобрёл коллекционер Майкл Габель.

Ferrari F50 является редким автомобилем, так как в мире существует всего 349 образцов этой модели. С 1995 года по 2017 год суперкар, сошедший с конвейера 2-м, находился в Германии, после чего его переправили в США.

За 25 лет машина проехала 5 425 километров и пережила всего один ремонт по замене топливного бака (он обошёлся в 30 000 евро).

В движение F50 приводит 4,7-литровый атмосферный силовой агрегат V12 мощностью 520 лошадиных сил. Установка работает в паре с 6-ступенчатой МКПП. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает у суперкара 3,9 секунды, а предельная скорость составляет 325 км/ч.

По предварительным данным, этот лот может принести аукционному дому 2,5–2,75 миллиона долларов. Вместе с машиной будущий владелец получит сертификат, подтверждающий его историю. Торги состоятся 21–28 мая 2020 года.