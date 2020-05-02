Renault Kadjar получит гибридные моторы

На рынке SUV присутствует с 2015-ого, а в прошлом году производитель немного обновил модель.

Со сменой поколения компактный кроссовер Renault Kadjar получит расширенную линейку моторов, а также предложит покупателям новый уровень комфорта и технологичности.

Напомним, Renault Kadjar считается одним из самых востребованных семейных кроссоверов в странах Европы.

Экстерьер новинки будет во многом повторять внешность актуальных моделей марки, однако не обойдется и без оригинальных деталей.

При отделке салона производитель использует более качественные материалы, предусмотрев и роскошные варианты. Также анонсируется появление особого интерьерного освещения и большого сенсорного дисплея.

Базироваться новинка будет на модульной платформе CMF-C. Эту же «тележку», к слову, получат сменившие поколение Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander, чей дебют также запланирован на 2021-й. Привычную для компакт-кросса моторную гамму дополнят так называемые подключаемые и «умеренные» гибриды.

В состав новой силовой установки могут войти 1,6-литровый бензиновый движок и электромотор. Ее суммарная отдача достигнет 160 л.с.

Дебют нового Renault Kadjar, как ожидается, организуют во втором полугодии 2021-го, а к концу года он должен будет появиться в продаже.