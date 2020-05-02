Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
Барселона займется обменом футболистов
Барселона займется обменом футболистов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

Появился тизер нового Ford Puma ST

Появился тизер нового Ford Puma ST
12:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Старт продаж "заряженной" вариации Ford Puma ST запланирован на конец года.

В социальной сети Twitter корпорация Ford распространила тизер нового Puma ST.

Основными конкурентами машины станут Audi SQ2 и будущая Hyundai Kona N.

Видео в соцсети подтверждает ранние слухи о новом моторе. У экспертов по звучанию двигателя получилось определить, что новинка обзаведётся 3-цилиндровым мотором объёмом 1,5 литра производительностью 200 л.с. (290 Нм). Вместе с двигателем будут работать передний привод и 6-ступенчатая КПП.

Renault Kadjar получит гибридные моторы

Ford Puma ST укомплектуют заниженной подвеской, усиленными пружинами и усовершенствованными тормозами. Экстерьер получит боди-кит в агрессивной стилистике, легкосплавные диски и массивное заднее крыло. 

В салоне появятся шильдики ST, "приборка" с 12,3-дюймовым дисплеем, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и премиальная акустика.

Также здесь должны установить сидения Recaro и спортивное рулевое колесо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Ford, Авто, Новинки авто, Ford Puma ST.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь