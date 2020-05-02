Появился тизер нового Ford Puma ST

Старт продаж "заряженной" вариации Ford Puma ST запланирован на конец года.

В социальной сети Twitter корпорация Ford распространила тизер нового Puma ST.

Основными конкурентами машины станут Audi SQ2 и будущая Hyundai Kona N.

Видео в соцсети подтверждает ранние слухи о новом моторе. У экспертов по звучанию двигателя получилось определить, что новинка обзаведётся 3-цилиндровым мотором объёмом 1,5 литра производительностью 200 л.с. (290 Нм). Вместе с двигателем будут работать передний привод и 6-ступенчатая КПП.

Ford Puma ST укомплектуют заниженной подвеской, усиленными пружинами и усовершенствованными тормозами. Экстерьер получит боди-кит в агрессивной стилистике, легкосплавные диски и массивное заднее крыло.

В салоне появятся шильдики ST, "приборка" с 12,3-дюймовым дисплеем, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и премиальная акустика.

Также здесь должны установить сидения Recaro и спортивное рулевое колесо.