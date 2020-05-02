Jeep Wrangler из Китая поступил в продажу

Дизайн автомобиля получил незначительные изменения и во многом похож на легендарный внедорожник Jeep Wrangler.

Дилеры китайского концерна BAIC начали принимать заказы на обновленную версию внедорожника Beijing BJ40 Plus.

Об этом стало известно в субботу, 2 мая.

Из экстерьера отметим появление дополнительного внедорожного обвеса и колесных арок, что придало автомобилю брутальный и более объемный внешний вид.

Вся оптика в обновленной версии теперь имеет светодиодную начинку. В интерьере отметим наличие современной мультимедийной системы с большим экраном.

Такой информационно-развлекательный комплекс имеет функцию голосового управления.

Наибольшие изменения произошли под капотом автомобиля – теперь он обзавелся современным турбомотором, который устанавливается на Haval F7. Правда для Beijing BJ40 Plus его отдача была увеличена до 230 л.с.

В тандеме с силовой установкой работает АКПП на 8 ступеней. Помимо высокой мощности такой мотор обладает еще и неплохой экономичностью.

Из технического оснащения новому внедорожнику достались виртуальная приборная панель, система адаптивного круиз-контроля, функции контроля полосы движения и экстренного торможения, а также камеры кругового обзора.