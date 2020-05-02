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Как сэкономить на бензине: дельные советы на лето

Как сэкономить на бензине: дельные советы на лето
22:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Многие автомобилисты желают сэкономить на топливе, но при этом не нанести вред своей машине.

Эксперты дали несколько советов, которые помогут сохранить бензин, ведь текущий финансовый кризис может вызвать его очередное подорожание.

Одним из самых простых способов является замена воздушного фильтра. Если фильтрующий элемент давно не меняли и он забит пылью, поток воздуха в двигатель сильно ограничен.

Датчик расхода информирует об этом электронный блок управления и тот вынужден подавать в цилиндры обогащённую топливовоздушную смесь, чем увеличивает расход топлива. Новый воздушный фильтр позволит уменьшить расход бензина на 5%.

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Второй распространенной причиной повышенного расхода стало недостаточное давление в колёсах. Помимо экономии 2% топлива, поддержка рекомендованного давления позволит дольше прослужить автомобильным покрышкам, которые сейчас тоже недёшевы.

Если на крыше автомобиля установлен большой багажник, который не используется, эксперты советуют его снимать.

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Ухудшенная аэродинамика автомобиля съедает дополнительный литр бензина на каждые 100 км, поэтому перевозка пустого багажника обходится достаточно дорого.

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Бензин, Лето, Экономия, Авто.
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