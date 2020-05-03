Запатентовано изображение седана Acura TLX

Acura должна представить совершенно новый TLX этим летом, а TLX Type S появится в начале 2021 года.

Абсолютно новый Acura TLX является одним из самых ожидаемых автомобилей японской люксовой марки.

Ответственность за повышенный интерес к седану среднего размера Acura несет "чувственный" концепт Acura Type S, представленный в августе 2019 года на Пеббл-Бич.

Изящный прототип демонстрировал как обычный вариант TLX, так и TLX Type S, и, что примечательно, большая часть внешность концепции Type S будет сохранена на новом TLX и особенно на TLX Type S. Эти патентные изображения не оставляют в этом сомнений.

То, что мы видим в этих официальных изображениях, — это, скорее всего, обычный Acura TLX 2021 модельного года, потому что в нем отсутствуют типичные элементы Type S, такие как чрезмерно агрессивный передний бампер с большими воздухозаборниками, задний диффузор с четырьмя выхлопами и спойлер. Несмотря на это, он выглядит достаточно спортивно, при этом сохраняя элегантную внешность и пропорции.

Хотя официальной информации о новом TLX и TLX Type S не так много, известно, что оба будут подкреплены специально разработанной для них новой платформой. Ожидается, что 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат Honda Accord с турбонаддувом станет базовым двигателем с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Передний привод будет стандартным, но вариант AWD также будет доступным.

Что касается топовой версии Acura TLX Type S, ожидается, что мощность будет поступать от совершенно нового двухцилиндрового двигателя V6 со значительно большей мощностью, чем у нынешнего безнаддувного 3,5-литрового V6 TLX на 290 л.с. и 361 Нм крутящего момента. AWD войдет в стандартную комплектацию Type S.