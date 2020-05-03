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Подробности о линейке двигателей нового Nissan Rogue

Подробности о линейке двигателей нового Nissan Rogue
13:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Изначально новинку собирались показать ещё в апреле, однако в связи с коронавирусом премьеру отложили, по меньшей мере, до августа.

У американских СМИ получилось узнать детали относительно линейки двигателей нового Nissan Rogue из внутренней документации японского бренда.

В документах отмечается, что у кроссовера под капотом сохранится безнаддувная силовая установка на 2,5 литра, но двигатель ждёт усовершенствование: производительность увеличится до 182 л.с., а крутящий момент – до 249 Нм. Это на 10 л.с. и 12 Нм больше, чем у модели нынешней генерации.

Как отмечается, модернизированный мотор станет как эластичнее и производительнее, так и экономичнее: расход горючего в смешенном цикле уменьшится с 8,1 до 7,8 литра на 100 км пути. 

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Возможное получение новым Rogue заряжаемого гибридного силового агрегата от Outlander PHEV никак не подтверждено, дебют бензин-электрической вариации кросса состоится в Европе, а на американском рынке продажи стартуют с мотором 2.5.

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Автомобили, Авто, Двигатели, Новинки авто, Автомобильные двигатели, Nissan Rogue.
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