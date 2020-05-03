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Chevrolet Corvette превратили в багги для безумного бездорожья

Chevrolet Corvette превратили в багги для безумного бездорожья
14:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Внешне переделанное авто от привычного Корвета слишком разнится.

В Аризоне можно приобрести оригинальный Chevrolet Corvette.

Владелец переоборудовал спорткар в багги, оставив начинку максимально оригинальной.

Владелец оставил салон, подвеску, мотор и коробку передач без перемен, но в целом машину не узнать: огромные колеса и увеличенный дорожный просвет, измененная выхлопная система и защитные каркасы из алюминия с передней и задней части машины. 

Для того чтобы багги можно было применять на дорогах общего пользования, а не только на бездорожье, оно оборудовано зеркалами заднего обзора и осветительными приборами.

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На крыше есть дополнительные диоды.

Салон остался практически неизмененным: кожаные сидения с накидками, система охлаждения воздуха и отопитель остались тоже прежними.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Chevrolet Corvette, Бездорожье.
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