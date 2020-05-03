Конкурент Tesla презентовал фирменный электроседан Xpeng P7 (Фото)

Китайский производитель электромобилей Xpeng выпустил фирменный мощный электрический седан.

Производитель Xpeng уверен, что их новинка способна подорвать гегемонию Tesla. Ведь седан Xpeng P7 - дешевле Model 3 и имеет большой запас хода - 706 км на одном заряде.

Как передает издание New Atlas, Xpeng P7 получил утонченный дизайн с гладкими поверхностями и плавными изгибами.

Xpeng P7 построен на шасси, которое Xpeng разрабатывала вместе с Porsche. Тормоза в машине от Brembo, антиблокировочная система Bosch. Также седан разработан в соответствии с третьим уровнем автономности: есть 14 камер, обеспечивающих панорамный обзор, 12 ультразвуковых датчиков и пять радаров, работающих на расстоянии 200 метров во время дождя, тумана или изморози.

Электромобиль оснащен компьютерами Nvidia Drive AGX Xavier, которые могут выполнять до 30 трлн операций в секунду, потребляя всего 30 ватт энергии.

Софтовые решения для автомобиля разработали специалисты Xpeng. В их функционал входит адаптивный круиз-контроль, предупреждение о съезде с полосы, автопилот для движения по трассе, помощь в распознавании сигналов светофора и автопарковка.

Самая дешевая версия Xpeng Р7із запасом хода 568 км и задним приводом оценили в 32 тысяч долларов.

Версия с аккумулятором на 706 км хода стоит 36 тысяч долларов.

Полноприводная спортивная модификация, которая разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, стоит 48 тысяч долларов.