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Конкурент Tesla презентовал фирменный электроседан Xpeng P7 (Фото)

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Конкурент Tesla презентовал фирменный электроседан Xpeng P7 (Фото)
19:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Китайский производитель электромобилей Xpeng выпустил фирменный мощный электрический седан.

Производитель Xpeng  уверен, что их новинка способна подорвать гегемонию Tesla. Ведь седан Xpeng P7 - дешевле Model 3 и имеет большой запас хода - 706 км на одном заряде.

Как передает издание New Atlas, Xpeng P7 получил утонченный дизайн с гладкими поверхностями и плавными изгибами.

Xpeng P7 построен на шасси, которое Xpeng разрабатывала вместе с Porsche. Тормоза в машине от Brembo, антиблокировочная система Bosch. Также седан разработан в соответствии с третьим уровнем автономности: есть 14 камер, обеспечивающих панорамный обзор, 12 ультразвуковых датчиков и пять радаров, работающих на расстоянии 200 метров во время дождя, тумана или изморози.

Электромобиль оснащен компьютерами Nvidia Drive AGX Xavier, которые могут выполнять до 30 трлн операций в секунду, потребляя всего 30 ватт энергии.

Запатентовано изображение седана Acura TLX

Софтовые решения для автомобиля разработали специалисты Xpeng. В их функционал входит адаптивный круиз-контроль, предупреждение о съезде с полосы, автопилот для движения по трассе, помощь в распознавании сигналов светофора и автопарковка.

Самая дешевая версия Xpeng Р7із запасом хода 568 км и задним приводом оценили в 32 тысяч долларов.

Версия с аккумулятором на 706 км хода стоит 36 тысяч долларов.

Полноприводная спортивная модификация, которая разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, стоит 48 тысяч долларов.

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Седан, Электрокар, Xpeng, Xpeng P7.
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