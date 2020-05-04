Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине разрешили проведение плановых операций
В Украине разрешили проведение плановых операций
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая

Fisker представил новую версию своего внедорожника Ocean

Fisker представил новую версию своего внедорожника Ocean
10:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Fisker Ocean должен стать настоящим внедорожником с рамной конструкцией кузова.

Предстоящий внедорожник Fisker Ocean демонстрирует идею бренда о совершенном полностью электрическом внедорожнике, ориентированном на покорение бездорожья.

Пару минут назад были опубликованы новые рендеры новинки.

Fisker - калифорнийский производитель автомобилей, который стремится создавать недорогие электромобили, предлагающие впечатляющую производительность.

Их новая модель Ocean, обещает быть одним из самых доступных электрических внедорожников на рынке и при этом показывать впечатляющие внедорожные возможности.

Lamborghini Huracan Evo: ателье Novitec представило свою версию (Фото)

Опубликованные рендеры Fisker Ocean выглядят многообещающе. Нет ничего круче, чем внедорожник с большим дорожным просветом и массивными внедорожными шинами, дополнительным багажником на крыше, а также с светодиодными световыми панелями.

Есть еще один важный аспект для инженеров компании. В мире электромобилей дальность хода является очень важным показателем. А внедорожники обладают очень большим общим весом, к тому же, обычно сами кузова таких ТС не обладают хорошей аэродинамической эффективностью (то есть машине требуется больше мощности, для преодоления потоков встречного воздуха), что естественно сказывается на общем запасе хода.

По заверениям автопроизводителя, электрический внедорожник сможет предложить дальность хода в 482,8 км.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Fisker Ocean.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Пандемия COVID-19: Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Что происходит с организмом человека, который выздоровел от коронавируса
Что происходит с организмом, который выздоровел от COVID-19
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь