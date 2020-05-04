Fisker представил новую версию своего внедорожника Ocean

Fisker Ocean должен стать настоящим внедорожником с рамной конструкцией кузова.

Предстоящий внедорожник Fisker Ocean демонстрирует идею бренда о совершенном полностью электрическом внедорожнике, ориентированном на покорение бездорожья.

Пару минут назад были опубликованы новые рендеры новинки.

Fisker - калифорнийский производитель автомобилей, который стремится создавать недорогие электромобили, предлагающие впечатляющую производительность.

Их новая модель Ocean, обещает быть одним из самых доступных электрических внедорожников на рынке и при этом показывать впечатляющие внедорожные возможности.

Опубликованные рендеры Fisker Ocean выглядят многообещающе. Нет ничего круче, чем внедорожник с большим дорожным просветом и массивными внедорожными шинами, дополнительным багажником на крыше, а также с светодиодными световыми панелями.

Есть еще один важный аспект для инженеров компании. В мире электромобилей дальность хода является очень важным показателем. А внедорожники обладают очень большим общим весом, к тому же, обычно сами кузова таких ТС не обладают хорошей аэродинамической эффективностью (то есть машине требуется больше мощности, для преодоления потоков встречного воздуха), что естественно сказывается на общем запасе хода.

По заверениям автопроизводителя, электрический внедорожник сможет предложить дальность хода в 482,8 км.