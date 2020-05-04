Mercedes-Benz GLB получил новую базовую вариацию

В данный момент вариацию GLB 180 можно заказать лишь в Европе.

В линейку кроссов Mercedes-Benz GLB вошла стартовая вариация, имеющая индекс "180" – на европейском рынке начались продажи переднеприводного кроссовера с бензиновым 1,3-литровым мотором производительностью 136 л.с. (200 Нм).

Изначально было доступно 5 вариаций кросса GLB, и стартовые комплектации с переднеприводной системой можно было приобрести лишь в версиях GLB 200 и GLB 200 d.

Позднее появилась дизельная модификация GLB 180 d (2,0 литра, 116 л.с., 280 Нм), а сейчас настало время бензинового кросса с аналогичным индексом.

Вместе с бензиновой "турбочетвёркой" 1,33 литра и в вариации GLB 180, и в вариации GLB 200 должна функционировать 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Кросс, имеющий 136-сильный мотор, стал менее динамичным: на разгон до первой "сотни" требуется 9.9 секунды.

В зависимости от рынка сбыта относительно GLB 200 и дизельной модификации GLB 180 d можно сэкономить 900 – 1200 евро.