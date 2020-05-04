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Новый флагман Geely HaoYue появился у дилеров (Фото)

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Новый флагман Geely HaoYue появился у дилеров (Фото)
16:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Неделю назад китайская компания Geely официально презентовала свой новый большой кроссовер HaoYue.

Выставочные и тестовые образцы большого кроссовера Geely HaoYue добрались до официальных дилеров марки. Об этом стало известно в понедельник, 4 мая. Ожидается, что продажа автомобилей начнется уже в июне нынешнего года.

Внедорожник станет новым флагманом в модельном ряду марки и получит габариты 4835х1900х1780 мм. Размер колесной базы при этом составит 2 815 мм, а дорожный просвет 190 мм.

Новинка будет обладать 5, 6 или 7 посадочными местами в зависимости от выбранной модификации. При этом второй ряд кресел будет обладать повышенным уровнем комфорта.

В салоне отметим виртуальную панель приборов, передовую мультимедийную систему, а также электронный селектор КПП. Салон имеет качественную отделку из кожи и панорамную крышу. Моторная гамма автомобиля будет состоять из двух силовых агрегатов.

"Младшим" станет 1,5-литровый мотор с отдачей 177 л.с. При желании он может быть оснащен 48-вольтовым стартер-генератором. Более мощный 1,8-литровый турбомотор имеет мощность 184 л.с.

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За доплату Geely HaoYue может быть оснащен системой полного привода. Из технической начинки выделим возможность беспроводной зарядки смартфонов, систему адаптивного круиз-контроля, а также функции экстренного торможения и контроля полосы.

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Авто, Кроссовер, Geely, Geely HaoYue.
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