До того, как стал звездой кино: Тарас Цымбалюк показал архивное фото

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, чья бывшая устроила VIP-вечеринку в Киеве, трогательно поздравил столицу с Днем Киева и поделился архивным кадром, сделанным много лет назад. Звезда сериалов показал себя еще совсем юным парнем в тот период, когда только начинал свой путь в большом городе.

На опубликованном фото молодой Цымбалюк стоит на футбольном поле в ярком оранжевом жилете. Снимок сделан на киевской арене.

Будущий актер тогда работал стюардом — сотрудником, отвечающим за порядок и помощь болельщикам на стадионе. К архивному кадру Тарас добавил теплый пост о столице, которая уже почти два десятилетия остается для него родной.

"С днем Киева! Город возможностей! Город силы! Город, который стал моим домом! Уже 19 лет я живу здесь… Благодарен за каждый миг! За каждое знакомство! За энергию! И, конечно, за период, когда я работал футбольным стюартом ❤️", — написал актер

Тарас Цымбалюк.

На фото Цимбалюка трудно узнать с первого взгляда — короткая прическа, стильная по тем временам укладка волос, юношеские черты лица и совсем другой жизненный этап. Сегодня он является одним из самых известных украинских актеров, а тогда только начинал осваиваться в Киеве и искал свое место в столице.

Интересно, что комментарий под постом актера написала его коллега Елена Светлицкая: "Этот Тарасик гордился бы тобой! С Днем Киева!❤️ ". Недавно она рассказала, какие отношения между ними. Звезда призналась, что они очень близки и поддерживают друг друга.

