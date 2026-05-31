До того, як став зіркою кіно: Тарас Цимбалюк показав архівне фото

Тоді майбутній актор працював на звичайній роботі

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, чия колишня влаштувала VIP-вечірку у Києві, зворушливо привітав столицю з Днем Києва та поділився архівним кадром, який був зроблений багато років назад. Зірка серіалів показав себе ще зовсім юним хлопцем у той період, коли лише починав свій шлях у великому місті.

На опублікованому фото молодий Цимбалюк стоїть біля футбольного поля у яскравому помаранчевому жилеті. Знімок зроблено на київській арені.

Майбутній актор тоді працював стюардом — співробітником, який відповідає за порядок та допомогу вболівальникам на стадіоні. До архівного кадру Тарас додав теплий допис про столицю, яка вже майже два десятиліття залишається для нього рідною.

"З днем Києва! Місто можливостей! Місто сили! Місто, котре стало моїм домом! Вже 19 років я живу тут… Вдячний за кожну мить! За кожне знайомство! За енергію! І, ясна річ, за період, коли я працював футбольним стюартом ❤️", — написав актор

На фото Цимбалюка важко впізнати з першого погляду — коротка зачіска, стильне на той час укладання волосся, юнацькі риси обличчя та зовсім інший життєвий етап. Сьогодні він є одним із найвідоміших українських акторів, а тоді лише починав освоюватися в Києві та шукав своє місце в столиці.

Цікаво, що коментар під дописом актора написала його колега Олена Світлицька: "Цей Тарасік пишався б тобою! З Днем Києва!❤️". Нещодавно вона розповіла, які між ними стосунки. Зірка зізналася, що вони дуже близькі і вони підтримують одне одного.

