Suzuki Jimny: появились первые изображения пятидверного внедородника

Японская компания Suzuki продолжает активно работать над новой модификацией внедорожника Jimny с пятью дверьми.
Снимками поделилось издание Indianautosblog. Напомним, что такое исполнение внедорожник получит для индийского авторынка.
Внешне автомобиль получит значительно увеличенную колесную базу, наличие дверей для задних пассажиров, а также иную линию остекления из-за изменившейся конструкции.
Официально объявлено, что производство нового авто будет налажено на заводе Maruti Suzuki на территории Индии.
Отметим, что здесь же будет осуществляться и сборка классической трехдверной версии.
Ожидается, что высокая локализация производства заметно снизит стоимость автомобиля, что должно положительно сказаться на спросе. А вот техническая сторона вопроса пока держится в полном секрете. Единственное, автомобиль как и прежде, должен оснащаться системой полного привода уже в базовой версии.