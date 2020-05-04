Suzuki Jimny: появились первые изображения пятидверного внедородника

Первые фотографии новинки были опубликованы в Сети в понедельник, 4 мая.

Японская компания Suzuki продолжает активно работать над новой модификацией внедорожника Jimny с пятью дверьми.

Снимками поделилось издание Indianautosblog. Напомним, что такое исполнение внедорожник получит для индийского авторынка.

Внешне автомобиль получит значительно увеличенную колесную базу, наличие дверей для задних пассажиров, а также иную линию остекления из-за изменившейся конструкции.

Официально объявлено, что производство нового авто будет налажено на заводе Maruti Suzuki на территории Индии.

Отметим, что здесь же будет осуществляться и сборка классической трехдверной версии.

Ожидается, что высокая локализация производства заметно снизит стоимость автомобиля, что должно положительно сказаться на спросе. А вот техническая сторона вопроса пока держится в полном секрете. Единственное, автомобиль как и прежде, должен оснащаться системой полного привода уже в базовой версии.