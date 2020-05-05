У кроссовера Toyota C-HR появилась дизайнерская версия

Компания Toyota Motor Thailand представила дизайнерскую версию субкомпакта C-HR, созданную в сотрудничестве с модным домом Карла Лагерфельда.

Недавно компания Toyota Motor Thailand презентовала дизайнерскую версию субкомпакта C-HR, который был создан совместно с модным домом Карла Лагерфельда.

Модель можно приобрести только в черном оттенке с белыми элементами. Полное наименование лимитированной модели — Toyota C-HR by Karl Lagerfeld Limited Edition. Кроссовер можно легло узнать по двухцветному исполнению кузова, черным 17-дюймовым колесам и эмблемам Karl Lagerfeld, которые находятся на боковинах кузова. Салон авто выполнен в черно-белой гамме.

Покупателям спецверсии предлагается набор фирменных аксессуаров от Карла Лагерфельда, а именно это будут дорожный чемодан, сумка, а также кепка и брелок.

Toyota C-HR by Karl Lagerfeld Limited Edition была сделана на самой дорогой комплектации для тайского авторынка. Данные автомобили имеют 122-сильную гибридную силовую установку на базе агрегата 1.8 и вариатор E-CVT.