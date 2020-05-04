Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Обновленную версию Genesis G70 оснастили двухэтажными фарами (Фото)

Смотрите фото (4)
Обновленную версию Genesis G70 оснастили двухэтажными фарами (Фото)
22:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компактному седану премиальной корейской марки отгрузят фамильную оптику в духе старших моделей.

Ребята из премиального подразделения Hyundai Motors трудятся не покладая рук: за несколько предыдущих месяцев они запустили кроссовер GV80, серьёзно освежили облик седанов G80 и G90, а также погрозились расширить линейку до шести моделей. Тем отраднее, что во всей этой амбициозной суматохе не остался забытым и седан G70.

Укутывая обновлённую "семидесятку" в защитный камуфляж, корейцы осознанно решили выставить напоказ двухэтажную оптику.

По словам бывшего шеф-дизайнера марки Люка Донкервольке, ушедшего в отставку по личным причинам буквально неделю назад, "параллельные" фары и фонари Genesis в скором времени станут этаким автомобильным эквивалентом галочки Nike.

Suzuki Jimny: появились первые изображения пятидверного внедородника

Рассмотреть другие детали рестайлинговой версии G70 проблематично, но мы готовы поставить на увеличение фальшрадиаторной решетки, поскольку именно так дизайнеры поступили с седанами G80 и G90.

Кроме того, можно рассчитывать и на появление пятидверки. О возможном запуске семидесятого "сарая" недавно обмолвился глава Genesis Уильям Ли.

Fisker представил новую версию своего внедорожника Ocean

Дебют обновлённой версии G70 ожидается под занавес года, а оставшееся время корейцы потратят на доработку интерьера и техники. По нашей информации, компактный Genesis получит освежённый интерьер с продвинутой мультимедийкой, а место двухлитровой "турбочетвёрки" может занять новый 2,5-литровый бензиновый мотор, состыкованный с 8-ступенчатым преселективом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Авто, Кроссовер, Genesis G70.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
03 В Киеве перекроют еще один путепровод
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь