Обновленную версию Genesis G70 оснастили двухэтажными фарами (Фото)

Компактному седану премиальной корейской марки отгрузят фамильную оптику в духе старших моделей.

Ребята из премиального подразделения Hyundai Motors трудятся не покладая рук: за несколько предыдущих месяцев они запустили кроссовер GV80, серьёзно освежили облик седанов G80 и G90, а также погрозились расширить линейку до шести моделей. Тем отраднее, что во всей этой амбициозной суматохе не остался забытым и седан G70.

Укутывая обновлённую "семидесятку" в защитный камуфляж, корейцы осознанно решили выставить напоказ двухэтажную оптику.

По словам бывшего шеф-дизайнера марки Люка Донкервольке, ушедшего в отставку по личным причинам буквально неделю назад, "параллельные" фары и фонари Genesis в скором времени станут этаким автомобильным эквивалентом галочки Nike.

Рассмотреть другие детали рестайлинговой версии G70 проблематично, но мы готовы поставить на увеличение фальшрадиаторной решетки, поскольку именно так дизайнеры поступили с седанами G80 и G90.

Кроме того, можно рассчитывать и на появление пятидверки. О возможном запуске семидесятого "сарая" недавно обмолвился глава Genesis Уильям Ли.

Дебют обновлённой версии G70 ожидается под занавес года, а оставшееся время корейцы потратят на доработку интерьера и техники. По нашей информации, компактный Genesis получит освежённый интерьер с продвинутой мультимедийкой, а место двухлитровой "турбочетвёрки" может занять новый 2,5-литровый бензиновый мотор, состыкованный с 8-ступенчатым преселективом.