Новый Peugeot 308 станет полноприводным гибридом

Peugeot 308 второго поколения был представлен в мае 2013 года, а в мае 2017-го он пережил плановый рестайлинг.

Корпорация Peugeot занимается подготовкой модели 308 новой генерации, которая, как предполагается, появится не раньше 2022 года.

Хэтчбек со сменой генерации обзаведётся усовершенствованной вариацией архитектуры EMP2.

Помимо обычного Peugeot 308 и версий, имеющих электрифицированные силовые агрегаты, модель получит "горячий" гибридный вариант.

Базой для полноприводного хэтчбека станет турбодвигатель объёмом 1,6 литра, вместе с которым будут функционировать 2 электромотора – по одному на каждой оси.

Как у "родственного" 3008 PHEV, производительность силового агрегата составит свыше 304 л.с.

Новая модель будет конкурировать с "заряженным" Golf R, который также получит гибридный силовой агрегат.

У гибридного Peugeot 308, который создаёт новое подразделение Peugeot Sport Engineered (PSE), появятся более жёсткая подвеска и производительные тормоза.

Возможно, модель не обзаведётся шильдиком GTi – его приберегут для хот-хэтча на основе 208.