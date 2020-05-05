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Новый Audi Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром

Новый Audi Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром
13:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Автомобиль должен стать базовым в модельной линейке электрокаров Audi хотя бы потому, что он будет намного доступнее, чем модели e-tron и e-tron Sportback.

Немецкая компания Audi в понедельник, 4 мая, поделилась некоторой информацией относительно своего нового электрического автомобиля, который называется Q4 e-tron.

Таким образом, Audi Q4 e-tron готовится к покорению массового сегмента электрических машин.

Презентация автомобиля в качестве концепт-кара состоялась на автосалоне в Женеве в 2019 году. Некоторые технические подробности о нем известны.

В частности, официально объявлено, что он использует платформу VW MEB, которая может применяться только в полностью электрических авто.

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Предыдущие три электрокара Audi использовали другую архитектуру. 

Ожидается, что новинка получит по одному электрическому мотору на каждой оси, которые будут работать от литий-ионного аккумулятора с емкостью 82,0 кВт • ч.

Суммарная отдача при такой компоновке достигнет 300 лошадиных сил. Ожидается, что новый Audi Q4 e-tron будет обладать отличной динамикой при старте с места. Выход новинки на рынок ожидается в 2021 году.

Ориентировочная стоимость уже известна – 45 000 долларов США. Для примера, базовый Audi e-tron стоит на 30 000 долларов дороже.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Электрокары, Audi Q4 e-tron, Самые дешевые электрокары, Дешевые электрокары.
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