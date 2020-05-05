"Будет внимателен к благополучию тех, кто его использует": Fiat 500 и Panda обновили

Тюнинг-ателье Mopar разработала особый пакет для борьбы с бактериями.

Mopar, вероятно, наиболее известна своими высокопроизводительными специальными выпусками и аксессуарами для Jeep Wrangler, но нынешнее время требует других взглядов.

Накануне в в Италии был представлен пакет D-Fence для гибридов 500 и Panda, способный уничтожить до 99% бактерий. Для этого в комплектацию входит высокоэффективный воздушный фильтр салона, который образует "границу" между внутренней и внешней частью автомобиля.

Представители ателье заявляют, что фильтр предотвращает попадание аллергенов и твердых частиц в салон. Для очистки воздуха, который уже находится внутри автомобиля, в комплект входит очиститель воздуха с HEPA-фильтром.

Это позволяет ему удерживать "микрочастицы", такие как пыльца и бактерии. В качестве дополнительного бонуса, очиститель воздуха может быть удален и помещен внутрь для очистки воздуха в вашем доме, когда вы не едете.

И последнее, но не менее важное: в комплект входит ультрафиолетовый свет, который обещает уничтожить до 99% бактерий на поверхности. Mopar предлагает людям использовать ультрафиолетовое излучение для дезинфекции таких поверхностей, как руль, сиденья и селектор передач.

Хотя пакет, вероятно, не защитит вас от коронавируса, президент Fiat Оливье Франсуа сказал: "Теперь автомобиль, даже больше, чем раньше, будет внимателен к благополучию тех, кто его использует".

Он описал транспортные средства как «еще более главного героя» в будущем городской мобильности.