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Компания Alpina раскрыла подробности о новом D3 S

Компания Alpina раскрыла подробности о новом D3 S
08:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Alpina представила совершенно новый дизельный D3 S на базе BMW 3 Series G20.

Мощность дизельного двигателя возвращается — на этот раз с мягкой гибридной технологией.

Производитель часто отдает предпочтение моделям с традиционным дизельным двигателем, так как они имеют больший крутящий момент и меньший расход топлива, чем их более мощные бензиновые братья. В основе автомобиля лежит модифицированная версия 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом BMW "B57", который в BMW M340d развивает мощность 335 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

В результате доработок Alpina двигатель в D3 S получает 350 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Поскольку этот двигатель изначально был разработан BMW для работы с 48-вольтовым стартером-генератором, D3 S также является первой Alpina, оснащенной электрифицированной силовой установкой. Плавный старт/стоп — это одно из преимуществ системы, которая должна улучшить работу двигателя, но мягко-гибридная установка также способна добавить немного мгновенного крутящего момента для ускорения реакции дроссельной заслонки.

Alpina пересмотрела программное обеспечение для 8-ступенчатой автоматической коробки передач ZF с гидротрансформатором, чтобы помочь ей выдерживать устойчивые высокие нагрузки, например, при движении по автобану, где новый седан сможет разгоняться до 274 км/ч, а универсал — до 270 км/ч. Неудивительно, что D3 S быстрее, чем его двоюродный брат M340d, максимальная скорость которого ограничена 250 км/ч, хотя разгоняются до "сотни" они одинаково: седан за 4,6 секунды и универсал за 4,8 секунды.

Значительная работа также была проделана в части полноприводного шасси автомобиля, в котором сохранено разделение крутящего момента xDrive на основе сцепления BMW между осями, но используется новый дифференциал повышенного трения сзади и та же адаптивная подвеска Alpina Sport, установленная на B3.

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Alpina также установила брендовые пружины Eibach и настроила демпфирующие режимы для обеспечения большего качества езды. Дополнительный отрицательный развал для передних колес должен улучшить устойчивость и ощущение руля, в то время как кованые колеса, которые в совокупности уменьшают неподрессоренную массу на 14 кг, должны улучшить реакцию руля. Тормоза переносятся непосредственно с B5 Biturbo, но также доступны легкие вентилируемые композитные тормозные диски. 

По традиции Alpina добавила D3 S фирменные тонкие аэродинамические настройки, литые диски с 20 спицами большого размера (теперь доступны до 22 дюймов в диаметре) и, при желании, наклейки в виде полосок. Глубокий передний сплиттер с логотипом и индивидуальный дизайн завершают основные эстетические дополнения. Поставки D3 S должны начаться в ноябре.

В Германии цены на Alpina D3 S начинаются с отметки в 70 500 евро для седана и 71 900 евро для универсала.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Alpina D3 S.
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