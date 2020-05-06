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Серийный Toyota TJ Cruiser выйдет в 2022 году

Серийный Toyota TJ Cruiser выйдет в 2022 году
10:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинка получит длину в 4410 мм, ширину в 1815 мм и высоту в 1600 мм.

Новинка пока ещё не обзавелась товарным наименованием, однако у неё есть интересное внутризаводское название "local boy", что переводится как "местный парень".

Такое имя может указывать на то, что японская компания готовит практичное и универсальное авто, которое сможет показывать свои лучшие качества и "быть своим" в любых условиях – и в городе, и на бездорожье.

По предположениям, серийная модификация TJ Cruiser будет отличаться угловатым дизайном с изобилием прямых линий, более широкими арками и габаритным защитным обвесом из неокрашенного пластика, которые закрепят по всему периметру кузова.

Внедорожник построят на компактной платформе GA-C, которая лежит в основе таких машин, как Toyota Prius, C-HR и Corolla. 

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В линейке двигателей появятся бензиновый мотор (характеристики держатся в тайне) и гибридный силовой агрегат, который включит в себя бензиновую "турбочетвёрку" объёмом 2,0 литра и электродвигатель. 

Новинка должна дебютировать в 2022 году, при этом о сроках начала продаж пока ничего не известно.

Прежде всего, новая модель, наверняка, появится на индийском рынке, а затем уже в Китае, Европе.

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Автомобили, Toyota, Авто, Новинки авто, Toyota Tj Cruiser.
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