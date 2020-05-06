Опубликованы первые снимки Hyundai i20

Новый Hyundai i20 должен был дебютировать в марте2020 года на автосалоне в Женеве.

Индийские СМИ впервые опубликовали "живые" фотоснимки следующего Hyundai i20 без камуфляжа.

Однако мероприятие по известным причинам было отменено, и премьеру новичка отложили. Чуть позже южнокорейский производитель опубликовал официальные изображения предстоящего компактного хэтчбека, а теперь Hyundai i20 нового поколения появился на "живых" снимках.

Новая стилистика нашла отклик в массивной "каскадной" радиаторной решетке, обрамленной светодиодными фарами угловатой формы и передним бампером внушительных размеров. Задние фонари объединены между собой светодиодной полосой, а номерной знак сместился чуть ниже относительно предшественника.

Внутри i20 третьего поколения обзаведётся электронной приборной панелью с 10,25-дюймовым дисплеем, объединенной в единый кластер с дисплеем мультимедийной системы, 8-дюймовым для начальных версий и 10,25-дюймовым для топовых комплектаций. В качестве опции будет доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками, светодиодная контурная подсветка, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

"Европейские" Hyundai i20 получат трехцилиндровые 1,0-литровые турбомоторы мощностью 100 или 120 л.с. В помощь последнему варианту установят гибридный блок в виде 48-вольтовой системы. А к 100-сильной версии стартер-генератор можно будет заказать за отдельную плату. В качестве трансмиссии оба двигателя будут использовать 6-скоростную механическую коробку передач iMT или 7-диапазонный "робот".

Между тем, на других рынках для нового Hyundai i20 базовым станет 1,2-литровый атмосферный мотор мощностью 84 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.