С виду Volkswagen Tiguan: стартовали продажи бюджетного аналога кроссовера

В Китае стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Roewe RX5 Plus.

Внешне автомобиль во многом напоминает кроссовер Volkswagen Tiguan. Объясняется это тем, что шеф-дизайнер бренда ранее несколько лет подряд работал в немецком концерне.

Версия RX5 Plus стала модернизированной моделью автомобиля RX 5.

Из внешности отметим полностью переработанную решетку радиатора, иные фары головного света и модернизированные задние фонари. Также разработчики немного изменили конструкцию бамперов.

Моторная гамма автомобиля состоит из двух силовых установок. Базовым станет 1,5-литровый двигатель с мощностью 169 л.с.

Более мощная версия имеет 2,0-литровый объем двигателя и может выдавать 220 л.с. В качестве КПП предлагается 6МКПП или 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Полного привода нет даже в качестве опции.

Из технического оснащения отметим системы ABS, EBD, датчик давления в шинах, климат-контроль на 2 зоны и передние сиденья с электрической регулировкой.

В салоне отметим наличие мультимедийной системы с огромным вертикальным 14,1-дюймовым экраном, а также панорамную крышу.