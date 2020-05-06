Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минэкономики: в Украине уже открылись более половины продовольственных рынков
Минэкономики: в Украине уже открылись более половины продовольственных рынков
Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный
Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный
Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте
Питер Фьюри предрекает Усику большое будущее в хэвивейте
Совенок Чарли посетит каждый дом: "Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн
"Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн

С виду Volkswagen Tiguan: стартовали продажи бюджетного аналога кроссовера

Смотрите фото (3)
С виду Volkswagen Tiguan: стартовали продажи бюджетного аналога кроссовера
18:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В Китае стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Roewe RX5 Plus.

Внешне автомобиль во многом напоминает кроссовер Volkswagen Tiguan. Объясняется это тем, что шеф-дизайнер бренда ранее несколько лет подряд работал в немецком концерне.

Версия RX5 Plus стала модернизированной моделью автомобиля RX 5.

Из внешности отметим полностью переработанную решетку радиатора, иные фары головного света и модернизированные задние фонари. Также разработчики немного изменили конструкцию бамперов.

Моторная гамма автомобиля состоит из двух силовых установок. Базовым станет 1,5-литровый двигатель с мощностью 169 л.с.

Более мощная версия имеет 2,0-литровый объем двигателя и может выдавать 220 л.с. В качестве КПП предлагается 6МКПП или 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Полного привода нет даже в качестве опции.

Опубликованы первые снимки Hyundai i20

Из технического оснащения отметим системы ABS, EBD, датчик давления в шинах, климат-контроль на 2 зоны и передние сиденья с электрической регулировкой.

В салоне отметим наличие мультимедийной системы с огромным вертикальным 14,1-дюймовым экраном, а также панорамную крышу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Roewe RX5 Plus, Roewe RX5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
Карантин: в Литве продлевают ограничительные меры до лета
Карантин: в Литве продлевают ограничения до лета
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
&quot;У нас есть кое-что для вас&quot;: знаменитости будут читать &quot;Гарри Поттера&quot; на карантине
"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь