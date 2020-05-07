Станут мощнее: Audi A4 и A5 станут полноприводными

Немецкий автогигант Audi рассказал о новинках для нового седана A4, купе A5 и модели Sportback.

Роскошные автомобили получат больше мощности за счет использования самых современных технологий. Примечательно, что Audi не останавливается и продолжает работать над автомобилями даже после их премьеры.

Так, все модели, которые обладают четырехцилиндровыми двигателями, получат мягкий гибрид с генератором на 12 Вольт. Такое обновление обеспечит двигателю еще более привлекательную динамику в момент старта.

Также разработчики ожидают значительной экономии топлива, особенно в городских условиях.

Помимо гибридной составляющей, такие моторы получат прибавку в мощности на 13 л.с.

Также появилась информация о том, что некоторые автомобили получат систему полного привода уже в базовом исполнении. Речь идет в частности о моделях A4 40 и A5 Sportback 40.

На данный момент стоимость нового A5 Sportback 40 в базовом исполнении составляет 42 795 долларов США, а за модификацию A5 Sportback 45 дилеры просят 44 995 долларов США.