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Четверг, 07.05.2020
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Уже через 2 года беспилотники Volvo появятся на дорогах

Уже через 2 года беспилотники Volvo появятся на дорогах
14:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В 2022-м состоится презентация модернизированной вариации архитектуры SPA 2, на которой построят новый XC90.

Платформа после рестайлинга обзаведётся аппаратной поддержкой продвинутых модификаций систем автономного вождения.

Свою очередь, интегрированный в крышу лидар Luminar станет частью трассового автопилота Highway Pilot, который совмещает в общую сеть всю бортовую электронику и функционирует на базе ПО Zenuity.

Благодаря активному дальномеру будет формироваться карта местности в режиме реального времени. Причём его точность настолько высока, что с дистанции 250 м аппаратура сможет определять, в какой позе находится человек, а ещё положение его рук и ног.

Компания Volvo держит подробности в секрете, однако, по всей видимости, речь идёт об автопилоте 3-го уровня автономности по шкале SAE. Другими словами, в определённых случаях автомобилист сможет не держать руки на рулевом колесе и даже не обращать внимание на дорогу.

Коронавирус "ударил" по Volvo: продажи очень просели

Система будет функционировать лишь на некоторых автотрассах по миру, однако создатели обещают расширение географии по мере того, как станут появляться обновления.

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Автомобиль, Беспилотник, Авто, Volvo.
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