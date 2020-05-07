Уже через 2 года беспилотники Volvo появятся на дорогах

В 2022-м состоится презентация модернизированной вариации архитектуры SPA 2, на которой построят новый XC90.

Платформа после рестайлинга обзаведётся аппаратной поддержкой продвинутых модификаций систем автономного вождения.

Свою очередь, интегрированный в крышу лидар Luminar станет частью трассового автопилота Highway Pilot, который совмещает в общую сеть всю бортовую электронику и функционирует на базе ПО Zenuity.

Благодаря активному дальномеру будет формироваться карта местности в режиме реального времени. Причём его точность настолько высока, что с дистанции 250 м аппаратура сможет определять, в какой позе находится человек, а ещё положение его рук и ног.

Компания Volvo держит подробности в секрете, однако, по всей видимости, речь идёт об автопилоте 3-го уровня автономности по шкале SAE. Другими словами, в определённых случаях автомобилист сможет не держать руки на рулевом колесе и даже не обращать внимание на дорогу.

Система будет функционировать лишь на некоторых автотрассах по миру, однако создатели обещают расширение географии по мере того, как станут появляться обновления.