Один из первых: Ford Mustang GT 1969 года выставлен на продажу (Фото)

В Сети продается один из первых кабриолетов Ford Mustang GT.

На одной из интернет-площадок появилось уникальное объявление - на продажу выставлен один из первых кабриолетов Ford - Mustang GT 1969 года выпуска.

Автор объявления утверждает, что это 11 автомобиль, сошедший с конвейера.

При этом на момент публикации статьи на покупку авто подано всего 3 заявки, а максимальная цена, которую за него дают - 32,6 тыс. долларов. при этом нынешний владелец считает, что менее чем за 59,5 тыс. долларов машину продавать не имеет смысла.

В движение модель приводится 6,4-литровым 8-цилиндровым мотором, отдача которого составляет 390 л.с. мощности. Пару агрегату составляет автоматическая трансмиссия.

При этом нынешний владелец уже поменял выхлопную систему и дверные панели, а также уложил новые ковры. Пробег машины составляет всего 134 тыс. км.