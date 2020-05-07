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Один из первых: Ford Mustang GT 1969 года выставлен на продажу (Фото)

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Один из первых: Ford Mustang GT 1969 года выставлен на продажу (Фото)
22:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В Сети продается один из первых кабриолетов Ford Mustang GT.

На одной из интернет-площадок появилось уникальное объявление - на продажу выставлен один из первых кабриолетов Ford - Mustang GT 1969 года выпуска.

Автор объявления утверждает, что это 11 автомобиль, сошедший с конвейера.

При этом на момент публикации статьи на покупку авто подано всего 3 заявки, а максимальная цена, которую за него дают - 32,6 тыс. долларов. при этом нынешний владелец считает, что менее чем за 59,5 тыс. долларов машину продавать не имеет смысла.

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В движение модель приводится 6,4-литровым 8-цилиндровым мотором, отдача которого составляет 390 л.с. мощности. Пару агрегату составляет автоматическая трансмиссия.

При этом нынешний владелец уже поменял выхлопную систему и дверные панели, а также уложил новые ковры. Пробег машины составляет всего 134 тыс. км.

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Ford, Продажа, Кабриолет, Ford Mustang GT.
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