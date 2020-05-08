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Дебют: Confederate Motorcycles представило свои первые байки

Дебют: Confederate Motorcycles представило свои первые байки
11:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Новые мотоциклы выполнены в фирменной стилистике компании.

Первые две новинки – Hellcat (45 000 долларов) и Hellcat Speedster (75 000 долларов) – разработаны на основе рамы Harley-Davidson FXDR с силовым агрегатом Screaming Eagle 117 Milwaukee Eight Engine.

Они стали дебютными байками американской фирмы, получившими разрешение для реализации по всему миру.

Третьей новинкой является Confederate Wraith (155 000 долларов). При создании мотоцикла использовали раму Confederate CX-4. Он получил двигатель S&S X-Wedge 117, колёса BST, подвеску RaceTech, тормоза Beringer и сцепление Bandit.

Один из первых: Ford Mustang GT 1969 года выставлен на продажу (Фото)

Нынешняя линейка мотопроизводителя из США включает в себя 6 моделей: Hellcat, Hellcat Speedster, F-117 Fighter, P-51 Combat Fighter, F-13 Combat Bomber, Wraith.

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Автомобиль, Авто, Мотоцикл, Hellcat, Confederate Motorcycles, Hellcat Speedster, Confederate Wraith.
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