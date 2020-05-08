Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский приехал на границу с Россией и почтил память погибших во Второй мировой войне
Зеленский в ​​Луганской области почтил память погибших во Второй мировой войне
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
УЕФА сообщил, что матчи в Лиге Европы пройдут в августе
УЕФА сообщил, что матчи в Лиге Европы пройдут в августе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая

Обзавелись новым оснащением: Alfa Romeo обновило свои кроссоверы

Обзавелись новым оснащением: Alfa Romeo обновило свои кроссоверы
13:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Корпорация Alfa Romeo продемонстрировала рестайлинговые "заряженные" седан Giulia Quadrifoglio и кросс Stelvio Quadrifoglio.

У машин остались бензиновый турбодвигатель объёмом 2,9 литра производительностью 510 л.с., 8-диапазонная АКПП и система полного привода.

В то же время изменения коснулись конфигурации автоматической трансмиссии и адаптивной подвески.

Авто обзавелось автопилотом уровня Level 2 (машины могут в самостоятельном порядке удерживать полосу движения и парковаться без помощи автомобилиста).

Внешне рестайлинговые Alfa Romeo семейства Quadrifoglio выделяются наличием затемнённой оптики, чёрного декора кузова. После рестайлинга авто укомплектовали модернизированным информационно-развлекательным комплектом, имеющим сенсорный дисплей на 8,8 дюйма, улучшенную графику и иные опции.

Классический Alfa Romeo Giulia превратится в необычный суперкар

На центральный тоннель установили беспроводную зарядку для мобильных устройств и некоторые элементы управления расположились в других местах. "Приборку" дополнили экраном на 7 дюймов с новой графикой. Авто оснащаются другими креслами, а ещё цветными ремнями безопасности.

Следует упомянуть, что прежде стандартные модели Alfa Romeo Giulia и Romeo Stelvio пережили обновление в ноябре прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Alfa Romeo, Авто, Giulia Quadrifoglio, Stelvio Quadrifoglio.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
04 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
05 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 8 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Буславец: Цены на электроэнергию для населения в этом году меняться не будут
Цена электроэнергии для населения останется неизменной
&quot;Важно помнить свою историю&quot;: Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь