Обзавелись новым оснащением: Alfa Romeo обновило свои кроссоверы

Корпорация Alfa Romeo продемонстрировала рестайлинговые "заряженные" седан Giulia Quadrifoglio и кросс Stelvio Quadrifoglio.

У машин остались бензиновый турбодвигатель объёмом 2,9 литра производительностью 510 л.с., 8-диапазонная АКПП и система полного привода.

В то же время изменения коснулись конфигурации автоматической трансмиссии и адаптивной подвески.

Авто обзавелось автопилотом уровня Level 2 (машины могут в самостоятельном порядке удерживать полосу движения и парковаться без помощи автомобилиста).

Внешне рестайлинговые Alfa Romeo семейства Quadrifoglio выделяются наличием затемнённой оптики, чёрного декора кузова. После рестайлинга авто укомплектовали модернизированным информационно-развлекательным комплектом, имеющим сенсорный дисплей на 8,8 дюйма, улучшенную графику и иные опции.

На центральный тоннель установили беспроводную зарядку для мобильных устройств и некоторые элементы управления расположились в других местах. "Приборку" дополнили экраном на 7 дюймов с новой графикой. Авто оснащаются другими креслами, а ещё цветными ремнями безопасности.

Следует упомянуть, что прежде стандартные модели Alfa Romeo Giulia и Romeo Stelvio пережили обновление в ноябре прошлого года.