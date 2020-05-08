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Опубликованы официальные фотографии электрического фургона Nissan e-NV200 XL
Nissan представила электрический фургон: официальные фото

Опубликованы официальные фотографии электрического фургона Nissan e-NV200 XL

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Опубликованы официальные фотографии электрического фургона Nissan e-NV200 XL
17:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Японская компания Nissan презентовала свой новый электрический фургон.

Официальные фотографии и подробности появились в Сети в пятницу, 8 мая. Новый увеличенный автомобиль был разработан в тесном сотрудничестве с фирмой Voltia из Европы.

Ожидается, что продажи Nissan e-NV200 XL в Великобритании начнутся ближе к концу года. Новинка прибавила в габаритах - "плюс" 50 см по сравнению со стандартной версией в каждой плоскости.

За счет этого удалось добиться поразительно высокой вместительности - на 90% больше, чем у стандартной версии.

Из-за увеличенной массы максимальный вес груза теперь стал меньше на 120 кг - это наверное единственный, хоть и ожидаемый минус новинки. Автомобиль получил полностью электрическую силовую установку от стандартной версии e-NV200.

Такой двигатель способен выдавать 108 л.с. и работает от литий-ионной батареи на 40 кВт/ч.

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Разработчики специально не стали оснащать машину мощным мотором по двум причинам - это привело бы к снижению запаса хода, а также еще к большему снижение грузоподъемности из-за больших аккумуляторов.

Новый e-NV200 XL имеет функцию быстрой зарядки - полностью зарядить авто можно за 1 час при использовании "зарядника" на 50 кВт. В случае использования блока мощностью на 7 кВт заряд восстановится за 8 часов.

Стоимость новинки пока не объявлена.

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Nissan, Электрокар, Фургон, Nissan e-NV200 XL.
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