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Напоминает Audi TT: новые изображения Volkswagen Arteon (Фото)

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Напоминает Audi TT: новые изображения Volkswagen Arteon (Фото)
19:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В сети появились фото нового Volkswagen Arteon в кузове купе.

Volkswagen Arteon был задуман как купе. Однако автомобиль имеет спортивную внешность, лишним элементом которой стали двери для заднего ряда.

Иллюстрации, сделанные независимыми художниками, изображают модель с двумя меньшими дверями, более короткой колесной базой и более угловатой крышей и оконными рамами.

На опубликованных пользователем behance.net под ником Zoki Nanco изображениях можно увидеть красные значки "R", "раздутые" передние и задние крылья, увеличенные колесные диски, модернизированные тормоза и заниженную подвеску, которые превратили Arteon в интересное купе среднего размера.

Стоит отметить, что с некоторых ракурсов модель напоминает Audi TT и эта стилистика действительно подходит немецкой модели.

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К настоящему времени ясно, что Volkswagen не запустит версию Arteon в кузове двухдверного купе, которая будет позиционироваться как более доступная альтернатива Audi A5 Coupe, но автопроизводитель намерен представить автомобиль в кузове Shooting Brake уже в этом году. Такой универсал будет иметь наклонную линию крыши и, скорее всего, получит всю линейку двигателей обычного Arteon.

Говоря о двигателях, обновленная модель получит версию R. По всей вероятности, она будет поставляться с тем же 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом от Golf R, который, как считается, развивает 333 л.с. мощности. Пару ему составит роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и полный привод 4Motion.

В предыдущих отчетах также указывалось, что в него может быть установлена новый 3,0-литровый турбированный VR6 мощностью около 400 л.с.

Ожидается, что Arteon R появится в четвертом квартале 2020 года, а премьера Arteon R Shooting Brake должна состояться в следующем году.

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Volkswagen, Авто, Изображения, Volkswagen Arteon.
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