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Самый дорогой Kia Mohave получил новую топ-версию Gravity (Фото)

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Самый дорогой Kia Mohave получил новую топ-версию Gravity (Фото)
22:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Kia объявила о старте продаж нового варианта исполнения рестайлингового внедорожника.

Концерн Kia для родного авторынка начал продавать новую модификацию обновленного паркетника Mohave, который выделяется от собратьев по линейке внешним обликом и оформление интерьера.

Эта модель начала продаваться на родине марки в начале прошлой осени и за 2019 год разошлась тиражом в 7 252 экземпляра. А за первые три месяца этого года обновленный Mohave был продан в Южной Корее тиражом в 4 598 единиц, что в 5,6 раза больше, чем такого же промежутка времени минувшего года. В связи с таким ажиотажем концерн принял решение выпустить для локальных продаж максимальную версию этого кросса под названием Gravity.

Внешний облик новинки выделяется от прочих версий исполнения Mohave решеткой радиатора - у модификации Gravity она получила другой рисунок и осталась без "клыков". Плюс ко всему, диски колес на 20 дюймов у такого исполнения получили черный оттенок.

В интерьере Mohave Gravity красуется обтянутые алькантарой руль, бокс-подлокотник и панели по бокам. А еще паркетник имеет диодную подсветку на декоративной вставке перед пассажиром первого ряда, а также на дверях. Новую топовую вариацию можно купить с рассадкой на пять, шесть или семь мест в салоне.

Плюс ко всему в списке оснащения Kia Mohave Gravity есть оптика на светодиодах, виртуальная приборная панель приборов, информационно-развлекательный комплекс с тачскрином на 12,3 дюймов, экран для проекций, опция мониторинга возможных столкновений, функция удержания в полосе движения и изучение "мертвых" зон, интеллектуальный круиз-контроль.

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В Корее Mohave после обновления выпускается с трехлитровым турбированным дизельным агрегатом V6 с отдачей на 260 "лошадей" и 560 Нм в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полноприводной системой. При этом последнюю для модификации Gravity обновили. Теперь она может передвигаться по песку, грязи и снегу.

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Внедорожник, Авто, Kia, Kia Mohave, KIA Mohave Gravity.
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