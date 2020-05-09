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Поклонникам Audi радостные новости: автомобили марки TT будут выпускать еще год

Поклонникам Audi радостные новости: автомобили марки TT будут выпускать еще год
10:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Автопроизводитель Audi собирается продлить выпуск своих моделей ТТ до следующего года.

Данная новость порадовала поклонников марки. Все желающие имеют возможность оформить заказ на желаемую модель, а немного позже мастера освободят место для электрических кроссоверов и седанов. Со слов разработчиков, на протяжении всего года в продажу будут выходить новые ТТ и ТТS.

Автомобили 2021 года выпуска будут оснащены стандартным оборудованием.

Так, в список оснащения входят кресла кожи наппа, аудиосистема Bang & Olufsen, а также навигация. Приводит в движение авто будет 2,0-литровый агрегат мощностью 228 л.с., который работает вместе с "автоматом" с двойным сцеплением и полным приводом quattro.

Станут мощнее: Audi A4 и A5 станут полноприводными

Что касается цветовой палитры моделей, то появятся новые оттенки Chronos Grey и Navarra Blue.

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Автомобиль, Audi, Авто, Audi TT.
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