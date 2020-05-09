Поклонникам Audi радостные новости: автомобили марки TT будут выпускать еще год

Автопроизводитель Audi собирается продлить выпуск своих моделей ТТ до следующего года.

Данная новость порадовала поклонников марки. Все желающие имеют возможность оформить заказ на желаемую модель, а немного позже мастера освободят место для электрических кроссоверов и седанов. Со слов разработчиков, на протяжении всего года в продажу будут выходить новые ТТ и ТТS.

Автомобили 2021 года выпуска будут оснащены стандартным оборудованием.

Так, в список оснащения входят кресла кожи наппа, аудиосистема Bang & Olufsen, а также навигация. Приводит в движение авто будет 2,0-литровый агрегат мощностью 228 л.с., который работает вместе с "автоматом" с двойным сцеплением и полным приводом quattro.

Что касается цветовой палитры моделей, то появятся новые оттенки Chronos Grey и Navarra Blue.